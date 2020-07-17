後疫情時代，國內會展相繼恢復盛況，外貿協會董事長黃志芳除帶領團隊透過數位線上開展、洽談、媒合我商與世界接單，更連續下鄉開拓商機；17日即應花蓮縣長徐榛蔚邀請，特為當地農產品經營者講授農產食品外銷知識，黃志芳更拜會花蓮慈濟醫院、君達香草休閒農場及立川漁場，期能帶動我東部地區農產外銷與國際醫療合作新契機。

黃志芳於慈濟醫院表示，慈濟醫院是外貿協會推動新南向政策最重要的伙伴，慈濟深耕新南向市場，也在伊斯蘭教徒佔85％的印尼建立第一家佛教醫院，受到當地高度重視，未來盼與慈濟醫院合作將豐富的醫療技術、生技醫藥等產品推向世界舞臺。

此次貿協前往花蓮舉辦「2020年花蓮農產食品國際貿易行銷研習會」，主要針對花蓮業者出口特性量身訂做，分享農產食品進軍國際市場秘訣，包括出口業務重點式說明、定價策略、海外行銷、產品包裝設計與實務案例分享，每個步驟都是農產食品業者邁向外銷不可或缺之一環。

研習會現場吸引花蓮縣超過65位農友、農企共襄盛舉，大家對於在疫情期間如何將農產品行銷至海外都相當有興趣，黃志芳表示，花蓮縣擁有好山好水，得以栽種出一流的農產品，好的農產品就需要有好的行銷通路，現在正值有機食品潮流當道，花蓮縣的農友可以藉此把握機會，與貿協共同打拼，利用數位行銷方式拓展國際貿易，讓農民專心管控生產端，而產品的佈局通路則交給貿協。

(工商 )