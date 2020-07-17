外媒援引知情人士透露，台灣陸委會駐香港辦事處官員獲港府告知，如果不簽署「一個中國」切結書，他們的簽證將無法續簽。對此，陸委會17日重申，我駐港機構是經過台港政府協商並換文同意設立的，港方應依雙方協議保障該機構不受任何政治干擾，且不應在雙方同意的規範外，設置不必要的障礙。

陸委會強調，希能回到雙方既有的共識基礎處理相關事宜，共同維繫台港正常交流及雙方民眾的權益。

路透報導援引一位知情的台灣高級官員表示，多名簽證到期的台灣駐港辦事處官員，被港府要求簽署「一中」切結書。該名官員指出，此舉是史無前例，對台港的關係構成「不必要的政治障礙」。

該名官員表示，「如果我們不簽署文件，他們就不會核發簽證。整個問題都是他們所製造」。該名官員強調，「我們將盡力捍衛自身立場。我們的駐港代表將堅守自身立場」。

該名官員拒絕透露有多少台灣官員被要求簽署「一中」切結書，但稱陸委會駐港辦事處代理處長高銘村因拒簽這份文件以致簽證未獲延期，已於16日晚回到台灣。

(工商 )