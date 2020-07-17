立法院今天進行監察委員被提名人同意權投票，儘管包括監察院長被提名人陳菊等在內的27名監委人事權都在民進黨立委力挺下過關，但是因為人事權表決而起的風風雨雨並沒有結束。針對民進黨立委林楚茵與邱議瑩，今天上午趁亂拿走國民黨推入議場內使用的大音箱，國民黨立委李德維、洪孟楷緊急前往民進黨團辦公室「踢門」要求返還，遭民進黨助理揚言提告「破壞公物」。李德維則回嗆，邱議瑩、林楚茵公然「偷走」國民黨立院黨團的財產，還被媒體拍下證據，已涉嫌偷竊侵佔。他身為藍委，追捕現行犯、捍衛財產權，應符合自衛、緊急處分前提。

因監察委員提名權爭議引發朝野立委激烈肢體衝突，導致連藍綠助理也難置身事外，近來頻頻互控。例如，李德維、洪孟楷今天為搶回被綠委奪走的黨團音箱，衝進民進黨立院黨團辦公室「踢門」要求辦公室歸還音箱，民進黨團立委助理就立即反嗆兩藍委「立委好大，我們好怕」，不排除控告藍委破壞公物。但稍後，林楚茵將她「不告而拿」的大音箱送回國民黨團辦公室，辯稱她不知音箱是誰的，國民黨團助理也立即回嗆「委員、音箱上面明明寫著國民黨團財產大字耶」「妳是立委、我們也好怕」，暗酸民進黨助理稍早的說法。

「偷竊藍營音箱」事件緣起在於國民黨立委今天繼續在立院議場內抗議，但藍委進場後，卻發現只有麥克風、不見黨團音箱，由於助理依規定不能進議場，藍營助理就請國民黨立院黨團副書記長林奕華到議場外拿音箱，助理還叮嚀林奕華要看好音箱，「因為民進黨立委可能會偷偷拿走」。

沒想到言猶在耳，林奕華才剛舉牌抗議立院院長游錫堃宣布開會，轉瞬間一個「大音箱」就從她眼前消失，讓她傻在當下。

在立院二樓助理區「觀戰」的藍營助理則緊急通知林奕華，音箱被邱議瑩、林楚茵偷偷推走了，林奕華立即找林楚茵理論，林楚茵則回應「音箱是議場違禁品、不准帶進議場」，林奕華則不滿質問，民進黨立委昔日在野時不是也帶著大音箱？太陽花學運時民進黨立委不也放行大音箱進議場？即使真是違禁品，也不該由民進黨立委說了算，應該由立院院長依照內規定奪，當下要求綠委立即歸還，但綠委並沒有理會她的抗議。

「大音箱被民進黨立委偷走了！」，藍營助理回報黨團辦公室後，正準備趕到立院議場內的洪孟楷及李德維立即氣沖沖的跑到民進黨黨團，懷疑音箱可能被藏在黨團辦公室一間上鎖的房間內，憤而踢門，結果門打開後， 裡面是面帶問號的總統府副秘書長李俊俋，卻不見音箱，李德維因此請民進黨助理儘速交回音箱，民進黨助理則回嗆「立委好大、我好怕」，並堅持兩位藍委應儘速離開。

林楚茵後來被媒體直擊，從另一間民進黨黨團的辦公室中推出大音箱送到國民黨立院黨團辦公室，林楚茵雖然面帶微笑表示「這不知道是誰的音箱」「這是違禁品」，隨後就迅速離開藍營黨團，但黨團助理衝出來高喊「委員、這上面寫著國民黨團財產耶」「你好大、我們也好怕」。稍後，林楚茵聲明表示，因議場有未經許可帶進會場之違禁品移動式音箱，她見邱議瑩委員一人拉提，予才以協助。為免影響議事進行，她在未知音箱屬於何人，暫將音箱拉至議場旁的民進黨團。後經國民黨立委林奕華告知，隨即將音箱歸還予國民黨團辦公室。

針對林楚茵的聲明，李德維表達強烈不滿，他說，民眾若私自拿取他人物品、經物主要求歸還後仍不理，就可能觸犯「侵佔罪」「偷竊罪」，立委身負修法之責，更應該「知法」。他坦承在國民黨團大音箱被偷走下，確實因心急踢了民進黨團辦公室鎖上房間的門，他願負起相關責任。但當時情況是，他在追小偷現行犯，保護黨團財產，符合緊急處分前提，換成是一般民眾在追小偷時，可能也會遭遇類似緊急情況，如果不是音箱被偷、他絕不可能去「踢門」。李德維並說，他不排除控告推走大音箱的兩位綠委涉嫌侵佔及偷竊，就交由法律釐清誰是誰非。

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(中時電子報)