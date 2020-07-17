大貓熊二寶出生19天，現在體重已達出生時的4.2倍，而二寶生長得迅速又健康，甚至超越姊姊「圓仔」，除了有保育員不眠不休的細心照顧，除了奶爸們細心照料，最重要靠的還是媽媽圓圓的營養乳汁。

園方指出，圓仔在19日齡時喝奶量是125.8公克，體重690.8公克；二寶19日齡時喝奶量159.8公克，體重則為782.8公克，讓園方笑稱「二寶長的比圓仔還快」。

園方表示，「圓圓」的初乳是帶點透明的綠色，現在分泌出來的乳汁已從初乳的綠色轉變為乳白色；大貓熊的乳汁中富含有維生素A、B1、B2、B5、Ea與礦物質鈉、鉀、錳、鈷、鐵、鈣、磷、鋅等營養元素，含量比例皆高出人類許多，是二寶成長不可或缺的營養來源，但也因為成分特殊，不容易找到營養比例相當的代用奶，保育員必須為「圓圓」進行人工採乳。

園方指出，採乳團隊「奶爸組」充分合作，負責分散、拖延「圓圓」注意力的保育員用蜂蜜，讓「圓圓」維持一個適合採乳的姿勢，擔任擠奶的保育員則要迅速的找到乳頭，確實採集到充足份量的乳汁，因為只要「圓圓」的心情改變，稍微側身、躺下或背對保育員，採乳的工作就得暫停。

(中時 )