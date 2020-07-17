台北市研考會17日公布最新民調結果，有55％受訪者滿意市長柯文哲施政表現，33％表示不滿意，滿意度與去年12月調查持平，不滿意程度較前次下降2個百分點，另市府同步委外調查，結果各項目與市府相近，其中8大施政項目中，環保工作滿意度為第一。

研考會每半年針對柯文哲施政滿意度調查，最新結果顯示，有55％市民滿意、33％不滿意，12％沒意見或不知道；52％受訪者對市府各局處首長施政感到滿意、22％不滿意，另外25％沒意見或不知道。

檢視各項施政，其中「環保工作」、「治安」、「交通」、「聯合醫院」、「社會福利工作」、「公共工程建設」等項目滿意度皆在50％以上，其中環保工作滿意度達82％，為8大項目第一名；「文化活動」及「中小學教育」滿意度分別為49％、40％，雖未達50％，仍高於不滿意度。

此外，這次民調同步委外調查，同一時間、以相同問卷題目及抽樣方法進行電訪調查，有53％受訪者滿意柯文哲施政表現、38％不滿意；56％受訪者對市府各局處首長施政感到滿意、26％不滿意。

研考會主委賴彥霖表示，文化活動、中小學滿意度未達5成，將會去找出原因再檢討，至於府內與委外民調不太一致，他說明這是在誤差範圍內。

電話民調在6月15至18日成功訪問18歲以上台北市民1312人，1075人拒訪，在95％信心水準下，抽樣誤差在正負2.71個百分點以內；委外調查成功訪問18歲以上台北市民1083人，554人拒訪，在95％信心水準下，抽樣誤差在正負2.98個百分點以內。

(中時 )