畫家吳天華自畫像。（陳益宗提供／吳敏菁彰化傳真）

投身古蹟修復30年，陳益宗將舉辦傳統造型生活化講座，好友彰化縣議會祕書林裕修（中）和公關主任洪世益（左）一起推薦。（吳敏菁攝）

投入修復古蹟30年的陳益宗和一群熱愛傳統藝術文化專業工作者，組成「傳統早型古路舖」，將傳統建築元素、吉祥圖案等，融入生活美學，開了各式材質的文創品，讓人感受到古趣和文化底蘊，並將舉辦講座，介紹被遺忘的台灣畫家吳天華。

陳益宗表示，叔公吳天華當年就讀東京美術學校，當年就讀東京美術學校研究科全台就25人，黃土水、陳澄波等赫赫有名，吳天華因為一直旅日，較不被台灣知曉，但在東京開畫展籌措畢展資金，當年可是轟動文藝界大事，逝世後在東京櫻台也設有吳天華紀念館，代表一個時代藝術心靈。

陳益宗表示，叔公就是彰化人，或許血液裡流淌著文藝愛好，投身古蹟修復30餘年，參與元清觀、關帝廟等修復工程

，又和一群熱愛傳統藝術文化的專業工作者組成傳統古路舖，以薪傳文化為使命。

成員運用紙、布、土、木、漆等，將傳統吉祥圖案、線條、造型運用在日常生活中的桌曆、喜帖、紅包袋、春聯、賀年卡、筆筒、陶盤、陶燈、項墜等，賦予賞心悅目的新視覺美感，展現另一番惜古適今。

陳益宗18日將在百年歷史的彰化大城幼稚園，舉辦「傳統造型生活化」講座，也介紹了上一代被遺忘出生彰化的台灣畫家，深掘文化的寶藏。

(中時 )