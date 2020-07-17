台南市目前已完成全市三維管線圖資建立及應用。（台南市工務局提供／曹婷婷台南傳真）

日前新北市發生集合住宅工地嚴重路面坍塌事故，地下管線再度引發討論，有鑒於埋在地底下管線宛如「隱形危機」，台南市工務局從2015年6月30日成立「大台南道路挖掘管理中心」，107年度開始建置三維管線圖資，目前已完成全市三維管線圖資建立及應用。

台南市長黃偉哲要求相關單位加強檢視目前管線管理設施與機制，保障市民的生命財產安全。工務局表示，大台南道路挖掘管理中心成立後，路面上除要求新鋪路面3年禁挖、道挖修補路面只能有色差不能有高低差、每件道挖要完工接管及要求管線單位自主品管等，並結合政風及檢調單位成立抽驗小組加強抽驗路面修復品質，防堵偷工減料等弊端；地下各種管線也在2017年第一階段完成全市8公尺以上道路管線圖資建置。

此外，也自107年度開始升級建置三維管線圖資，當年度即已經完成AR外業巡管系統擴充實境，使用者可利用移動裝置(Mobile)，由畫面中透視地表，顯示相對位置的管線分布情況，並顯示與查詢管線屬性資料；108年度完成3D照相機及管線挖掘影像系統，今年度更利用3D技術進行管線挖掘的資料補正。

工務局強調，3D照相機可保留施工現場影像，日後可調閱檔案進行檢視，甚至進一步進行深度距離計算，解決目前無法完善的保存施工現場的問題。目前更利用3D技術將既有管線資料進行補正，將台南市道路挖掘系統上既有資料與3D技術結合，即可針對舊有管線圖資進行檢核及修正，提供給挖掘單位更准確的圖資，避免誤挖。

為了更精進台南道路挖掘管理，工務局後續將進一步參考先進國家以數位化的方式加強結合環境與災難管理、基礎設施、國土安全及社區服務有關統籌及治理與營運，保障公共安全。

(中時 )