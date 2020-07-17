手越祐也在影片自爆破處時間。

日本32歲的前傑尼斯男團NEWS成員手越祐也，自出道以來風流史不斷，曾與多位女星傳緋聞，現任AV天后三上悠亞更是因為與他的熱吻照曝光，被迫退出SKE48。然而上個月才與傑尼斯事務所解除合約的他，少了偶像包袱，尺度大開，近日更在YouTube影片中大爆性史，引發熱議。

手越祐也自出道以來風流史不斷，曾與三上悠亞（前藝名：鬼頭桃菜）、柏木由紀、峯岸南等女星傳緋聞，2017年還被雜誌公開與女大生事後床照。原來該名女大生因不滿兩人發生性關係長達3年，但某次相約唱KTV，手越祐也卻帶了另一名女子離去，令女大生憤而公開床照報復。

如今手越祐也沒了偶像包袱，尺度也跟著大開，近日他在YouTube影片回答網友提問，不僅當眾秀出迷彩內褲，還大方公開自己性史，自爆在16歲破處，並害羞描述了當時狀況，「NEWS出道後的半年，從男校轉到周圍有女生的環境…就是這樣。」

(中時電子報)