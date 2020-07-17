最大規模的台灣運動產業博覽會今登場，教育部長潘文忠與台北市長柯文哲出席開幕典禮，總統蔡英文因赴新竹弔唁殉職飛官缺席，永遠的第四棒陳金鋒也現身站台，多元主題展區讓民眾體驗射箭、棒球、電競、飛鏢等運動項目，搶當「一日選手」。

運動產業博覽會展期自今日起至8月9日，共分成運動日常館、運動專業館、撼動館、未來館、電競及多功能館五大展區，佔地超過1800坪，參展單位超過120家、邀請50位運動員，展覽文物包括楊傳廣奧運銀牌、紅葉少棒、嘉農棒球隊相關文物等。

教育部長潘文忠表示，疫情衝擊全世界運動發展，而在台灣成功防疫下，最近提出20億元動滋券，讓國人走出們一起挺運動，這次的博覽會，不只見識到產業發展，並結合數位科技，讓民眾親身體驗。

台北市長柯文哲指出，2017台北市世大運雖然成功舉辦，唯一的遺憾就是沒能趁機帶動台灣運動產業升級，因此也期待今年博覽會可以有助台灣運動產業發展。

柯文哲透露，台北市將爭取2025世界壯年運動會與2026世界同志運動會的主辦權，近期也將舉辦後疫情時代台灣運動產業因應之道會議，中央、地方一起合力發展台灣的運動產業。

活動代言人陳金鋒以自身52精神，傳遞活動最佳詮釋，以5大任務帶出屬於台灣體育人的2大驕傲，包括全民運動風氣號召、運動產業價值傳遞、職業運動專業交流、奧運國手榮耀分享、運動未來夢想實踐，也代表台灣運動產業的驕傲以及身為職業從業人員的榮耀。

(中時 )