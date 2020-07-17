振興三倍券和22日啟用的藝FUN券，除了到實體店消費，還可以上網買票看表演、聽音樂會。迪士尼擬真動畫電影《獅子王》將於今年12月以「電影交響音樂會」形式首度登台演出。這次演出，將邀請來自原聲帶製作團隊的馬歇爾．鮑恩擔任指揮，並由《獅子王》電影原唱Lebo Ｍ.親自來台，為台灣獨家巡迴獻唱。

原訂今年三月演出的迪士尼《獅子王》電影交響音樂會，因疫情因素，二度延期，確定12月訪台演出後，指揮與歌手Lebo M.仍情義相挺、承諾與觀眾約定，將於台北國家音樂廳、台中國家歌劇院、高雄衛武營歌劇院三大國家級場館，共演出六場音樂會。將《獅子王》中生生不息的精神重現於舞台，邀請跨世代樂影迷一起重返音樂廳，再度體驗現場演出的美好與感動。

目前《獅子王》「電影交響音樂會」節目已於MNA售票網開放售票，才剛開賣，部分票價已火速售罄。主辦單位牛耳藝術除了建議觀眾朋友多使用數位綁定、實體振興券與玉山卡友優惠之外，也可選擇搭配振興三倍券，以及文化部22日啟用的「藝Fun券」購買票券。只要於18日到20日下載「藝Fun券」APP註冊登記成功，21日中午公開抽選，抽中者22日中午起即可使用。

牛耳藝術表示，觀眾若兩券搭配使用，等同可以免費聽音樂會，十分划算。隨著疫情解封、藝文活動表演逐步恢復，牛耳藝術下半年也將陸續推出更多音樂節目，對藝文活動有興趣的民眾可持續追蹤，藝FUN券至年底12月31日前皆可使用。

(中時 )