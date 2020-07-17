臉書粉專分享葉毓蘭與邱議瑩爆發衝突的畫面。(取自臉書)

立法院臨時會今天行使監察院人事同意權投票，藍綠陣營爆發多次肢體衝突，其中，國民黨立委葉毓蘭和民進黨立委邱議瑩爆發激烈衝突，葉毓蘭還抓住邱議瑩的頭髮。葉毓蘭此舉引起網友熱議，臉書粉專《韓黑父母不崩潰》稱讚葉毓蘭是今日女戰神，並直呼畫面很療癒。

立法院臨時會監察院人事同意權投票，立法院長游錫堃宣布，請工作人員布置開票所，這時藍委搬出水球丟向主席台，企圖阻止投票，接著藍委再度發動攻勢拆除票匭，並與綠委爆發激烈衝突。

其中，國民黨立委葉毓蘭與民進黨立委邱議瑩疑因互丟水球，而大打出手，葉毓蘭一把抓住邱議瑩頭髮，在旁的賴品妤看到後上前救援，其他立委也趕忙加入勸阻，才順利將兩人分開。

之後葉毓蘭受訪時指出，當時在丟水球的時候，邱議瑩突然往她的方向衝過來，為了保護自己，她本能反應把邱議瑩「抓起來」，並奉勸要攻擊的她人離她遠一點。

對於葉毓蘭今日在立院的表現，臉書粉專《韓黑父母不崩潰》稱讚葉毓蘭是今日女戰神，並直呼葉毓蘭大戰邱議瑩的畫面很療癒。該粉專也分享葉毓蘭還原這場衝突時的說法，並呼籲大家幫葉毓蘭加油。

網友們也留言回應，「許淑華的巴掌也很經典」、「原來這才是葉立委的使用說明書」、「這完全是正當防衛啊，沒甚麼好譴責的」、「警察之光！人民之福」。

(中時電子報)