每年的7月17日是表情符號日（World Emoji Day），蘋果（Apple）也在今日率先對外公開展示將在iOS 14中加入的一系列表情符號。其中特別值得一提的就是紅遍全球的台灣之光「珍珠奶茶」也在其中啊！升級到iOS 14後你就能完整體驗。

今年2月Unicode聯盟就率先公佈了今年加入的117種全新的表情圖案，讓作業系統開發商可以有時間讓設計團隊發揮所長，展現創意，呈現具有品牌風格的表情符號。經過一段時間的努力，蘋果也公開了將於今秋隨著適用於 iPhone、iPad、Mac 及 Apple Watch 的免額外付費軟體更新而推出的全新表情符號，包括珍珠奶茶、捏手指、迴力鏢、跨性別符號、渡渡鳥、海狸、皮納塔、俄羅斯娃娃、硬幣、解剖的心臟、肺臟、忍者與墨西哥粽。

iOS 14等最新蘋果作業系統中將加入的部分表情符號。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

蘋果向來對於多元文化的LGBTQ族群表達支持與關懷，在最新的表情符號中，當中也包含了55種性别和膚色選項，以及新的跨性别符號，也是一個里程碑。此外因應George Floyd事件而衍生的反種族歧視浪潮，也持續在全球各地發酵中。蘋果也將在本次表情符號的更新中，當使用者輸入「Black Lives Matter」或是 BLM 的關鍵字時，對自動對應出拳頭握拳的表情符號，默默聲援此運動。

除了公開對於表情符號的最新計畫，Face ID的蘋果設備中獨家支援的Memoji（擬我表情），也將有更多變化與選擇。包含煥然一新的臉部與肌肉結構，讓 Memoji 和 Memoji 貼圖表現更加生動，使用者在「訊息」中擁有更多方式傳送各種情緒，盡情表達自我。

iOS 14等最新蘋果作業系統中將加入的Memoji示意，納入了疫情下的口罩裝飾。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

Memoji新增許多全新方式，讓你表達自我，其中包括：全新髮型：包括丸子頭、頂髻、分線油頭、波浪與漸層增強等 11 種全新髮型。還可透過全新口罩 (包括顏色) 自訂你的 Memoji，來搭配你的樣貌。另外還包含嘻哈頭巾、絲巾、自行車頭盔、護士帽和泳帽等 19 種全新頭飾，展現你的風格、個人嗜好或專業領域。Memoji 貼圖則是增加三個全新 Memoji 貼圖，讓你對好友擊拳、臉紅，甚至送上擁抱。今年秋季更新到最新系統後，或是升級到最新系統的Public beta版本，就可體驗。

(科技)