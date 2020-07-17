金管會主委黃天牧上任一個多月以來，保險業吃罰單最多、累計已開了13張罰單。打開金管會裁罰名單，2020年5月20日至7月17日止，金管會共開出14張罰單，除了1張是銀行局重罰彰銀理專A錢案之外，其餘13張罰單都是開鍘保險業，光是17日一日保險局就開出三張罰單，一點也不手軟。

保險局近二個月來，陸續對保誠人壽、台銀人壽、安聯人壽、怡和保險經紀人、韋萊韜悅保險經紀人、遠雄、南山人壽、台中銀保險經紀人、三商美邦、英屬百慕達商美國再保險股份有限公司台灣分公司、富邦人壽等開罰。

其中富邦人壽則因辦理國外投資業務，有投資非法定可投資標的者，核有未依保險法第146條之4第3項授權訂定之「保險業辦理國外投資管理辦法」第5條及第7條規定辦理，被核處罰鍰新臺幣90萬元。

南山人壽取得位於台南廣場的一塊素地，已逾五年未興建完工並符合即時利用並有收益標準，與保險法第146條之2第1項有關保險業辦理不動產投資以即時利用並有收益者為限規定不符，違規事實明確。因此，依法處罰鍰100萬元。

遠雄人壽則因所屬業務員有以不當方法及話術對保戶進行招攬，且明知保戶所投保保費之資金來源係將原投保同業保單辦理解約及保單借款，卻未確實填寫業務員報告書，且該公司未就保戶財務收入及財產情形詳加查證，以確認該等資訊為真實，並據以評估保險金額、保險費與要保人收入、財務狀況與職業等具相當性，該公司未落實執行招攬及核保作業，被核處罰鍰新臺幣120萬元。

(工商 )