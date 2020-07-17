台股本周各類股漲跌互見，以半導體類指數上漲3.10％最強勢，生技醫療類指數下跌8.45％最弱勢。康和投顧預期下周指數將在11,800～12,300點區間震盪，下周看好六大題材類股，包含：IC設計股、半導體設備材料股、PCB股、網通股、板卡股、汽車零件股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.大陸7/16公布上半年GDP數據，增速由第一季的衰退6.8％，大幅反彈至第二季的年增3.2％，大幅優於市場預期，顯示經濟率先全球復甦。

2.國安基金會議7/15決議繼續護盤到下次會議（10/15），國安基金3/20取得授權到6月底，共投入7.6億元，雖金額不大，但對於穩定市場信心相對有效。

3.台積電7/16法說，2Q營收與獲利均創下新高，並上調資本資出至160~170億美元，較原先預估再多10億美元，對於相關設備供應鏈多有挹注。

(工商 )