北市建管處2名助理工程員涉嫌利用業務檢查KTV升降梯設備時，向廠商索賄數十萬元，檢方訊後聲押曾姓涉嫌人獲准，另名周姓涉嫌人則以10萬元交保，建管處今召開人評會，將曾嫌記過2次，相關承辦人員及督導長官等11人則處以申誡或記過，建管處長張明森也自請處分，將送市長室由柯文哲裁奪。

承辦涉賄包庇建築物昇降設備安檢過關情事，建管處於109年7月17日緊急召開人評會，針對曾姓助理工程員因情節重大，予以記過二次處分。另其他有關承辦人員及督導長官等11人則予以行政究責，處以申誡及記過不等之處分，至於處長則已自請處分。

建管處指出，北市升降設備管理制度有別於其他縣市，採取四級品管制度，據統計，北市現有約3萬6000台升降設備，目前均由用戶每月自行委由專業廠商定期保養，為確保定檢準確性，再由檢查機構進行年度安檢，最終由建管處按月抽驗把關，該制度自2017年8月實施至今。

建管處強調，為配合司法調查，避免業務權責疑義，相關涉案人員均已調整職務，另有媒體報導建管處升降設備承辦人員私聘助理一事，建管處澄清，該員為正式契約內的廠商履約駐點人員，並非私聘助理。

(中時 )