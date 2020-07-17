56789年齡實驗室今公布「台灣銀髮孤獨感暨各縣市銀髮孤獨指數大調查」，發現台灣55-64歲族群孤獨感於3年內暴增3.9倍，65歲以上族群則多了1.3倍。疫情期間，台灣的孤獨指數也有增高趨勢。高發會提醒政府，未來人們勢必與病毒長期共存，因疫情導致的銀光孤獨感能否隨社會活動漸增後得以紓解，是政府必須關注的問題。

這項調查借鑒麻省理工學院年齡實驗室（MIT AGE LAB）及加州大學洛杉磯分校（UCLA）的孤獨行為題組和心理量表，透過專家座談會議後核定符合台灣社會實際情境的6項指標題目，用以測量國內銀光族群的孤獨感。

藉由行為面向分析發現，3成以上銀光族無人慶生也無人協助倒垃圾，平日自己獨自吃晚餐的比率有14.5％，更有9.4％銀光族無人陪伴去動手術；自我心理評估方面，近8成銀光族渴望陪伴，超過5成中高齡者自認孤單。

全國22縣市的銀光孤獨感排名中，雲林縣的孤獨指數最高，台東縣居次，澎湖縣排序第3，而最不孤獨的縣市則是花蓮縣、彰化縣及基隆市。孤獨者的人口特徵為，年齡落在65-74歲、國中以下學歷、月收入低於6萬元、無伴侶／配偶，且男性的孤獨感最為強烈。

台灣高齡化政策暨產業發展協會表示，與2017年衛福部的老人狀況調查相比，55-64歲族群孤獨感3年內驟升47.9％（增3.9倍），65歲以上族群亦大幅提升26.2％（增1.3倍）。若與2019年英國ageUK及加拿大Angus Reid Institute的孤獨感調查作比較，台灣銀光族的孤獨感皆高出2成以上，落差超過1倍。

受疫情影響，各國政府為防範疫情作出不少侷限個人自由的措施。美國芝加哥大學（NORC）的新冠肺炎追蹤調查便指出，2020年美國人感到孤單的比例較2018年上升27.0％（增1.2倍）。

值得一提的是，若將台灣此次調查與疫情前期發布的遠見2020孤寂大調查數據比對發現，台灣銀光族的孤獨感在疫情期間亦有暴增態勢，其中51-60歲者孤獨感遽升31.8％（增0.9倍），71-80歲者孤獨感亦遽增31.0％（增1.7倍）。

高發會創會理事長楊志良表示，新冠疫情影響的時間不是3、5個月或1年，未來人們勢必與病毒長期共存。因疫情導致的銀光孤獨感能否隨社會活動漸增後得以紓解，或是未來國際相互解封後疫情再起，銀光族的孤獨感是否更加深，這些都是政府必須關注的問題。

楊志良表示，光是2017年至2020年短短三年中高齡孤獨感暴增3.9倍的現象，猶如一頭房間裡的大象，政府和社會是否有勇氣去看見？對中高齡的族群來說，心理健康絕對直接影響生理健康，與其投注龐大資源於解決弱勢長照，更該撥出資源促進能自理生活的銀光族提升心理健康。

高發會執行長陳雪慧表示，台灣防疫受國際肯定且成效有目共睹，現更進入經濟振興階段，建議政府正視銀光孤獨感驟升趨勢，提出相應政策措施。

(中時 )