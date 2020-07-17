臉上皺紋和鬆弛肌膚讓人看起來顯老態，整個人也會變得沒精神，光靠擦抹保養品實在很難改善，因此，許多人會透過醫美療程來恢復臉部肌膚的緊實。醫美專業醫師林君曄表示，臨床上常會遇過很多人想藉由醫美來改善肌齡，卻搞不清楚到底電波拉皮跟音波拉皮有何不同？以及該如何挑選適合自己的療程？

林君曄醫師指出，電波拉皮是利用無線電波轉換產生加熱效應，來提高真皮層的溫度，當達到一定溫度時，膠原蛋白的蛋白質結構會開始變化，使得膠原蛋白收縮並誘導膠原蛋白增生，進而讓肌膚達到緊實、回復彈性的狀態。根據研究顯示，電波拉皮也可減少脂肪層體積，所以用在有嬰兒肥的人臉上，可使臉蛋更小、更緊緻。因為是屬於非侵入性療法，因此並不會產生傷口，且恢復期短、風險小，是相當安全的。

林君曄醫師進一步說明，音波拉皮又稱「高能量聚焦超音波」，其原理是透過聚焦的超音波直接作用到較深的筋膜層，造成皮下筋膜組織收縮、重組、拉提，以達到回春和緊緻肌膚的效果，和電波拉皮一樣是非侵入性的，因此沒有傷口、恢復快。由於音波拉皮的概念就像標靶一樣，可直接正中需要治療的位置，因此對於皮膚比較薄，脂肪較少的人拉提效果比較好。

至於電波拉皮和音波拉皮主要的差別在於施打的深度和範圍為何？林君曄醫師解釋，電波是在相對較淺層的肌膚，音波是在較深的筋膜層，如果用點線面的概念去想像，電波拉皮的治療比較適用於全臉肌膚的緊緻，而音波拉皮則是可以正中深層局部需要拉提的部位。

林君曄醫師補充，由於人臉是3D立體的，有些區域要靠電波拉皮、有些地方則採用音波拉皮，讓各自發揮最大的優勢，不但可以除去老態、恢復年輕，同時因為膠原蛋白的增生，也讓膚質更顯光彩，達到最完美的狀態。

一般來說，不管是電波或是音波拉皮，在手術1至3個月後隨著膠原蛋白慢慢增生，拉提效果會越來越明顯，且可以維持大約是1至2年的時間。不過林君曄醫師強調，這還是要視當時施打的發數、年齡、個人體質和保養狀況而定。

許多人會詢問療程是否有疼痛的問題？林君曄醫師說明，這和個人的耐受度有關，一般不建議做睡眠麻醉，因為療程進行時看不到患者的回饋，醫師會無法拿捏能量的強弱，患者有可能因此而燙傷。另外，有些人在手術後會感覺下顎酸痛，這是正常的熱量釋放，若有些微腫的話，醫師會開立消炎藥，多休息、早點睡覺，都能降低不適感。

林君曄醫師提醒，市面上操作電波和音波拉皮的診所相當多，價格也很混亂，建議不要為了省錢，選擇過於低單價的療程，因為很有可能使用了不合法的機器，不但沒有品質的保證，也可能在手術操作過程中引起傷害，在手術之前應與醫師多溝通，才能達到最佳的治療效果。

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(中時電子報)