展望第三季全球投資市場，華南永昌投信表示，在各國央行寬鬆的貨幣政策下，迎來巿場的資金行情，利空鈍化，再加上今年底有美國總統大選，預計川普為了連任，將會持續推出利多政策，對股巿形成支撐，故下檔空間有限，上檔則視接下來經濟復甦的力道。

不過，中美貿易爭端及解封後疫情二次擴散的風險仍將為市場帶來不確定性。儘管基本面的疑慮未解，但是資金行情將得以持續發酵，經濟解封也有助於長期利多，第三季市場將在不確定性中震盪後緩步墊高，因應市況多變，應將具靈活的「多重資產」納入配置，達到報酬佳、波動風險少的投資效益。

華南永昌投信總經理黃時彥分析，當前投資人面臨的一大問題是，面對低利率環境能提供合理收益的理財產品越來越少，如何能輕鬆面對波動的市場又能兼顧報酬。

原則上，投資不再只是股債資產配置，最好的投資策略是要因應不同市場狀況，善用多元資產策略操作，當市場在走跌時，達到控制波動較市場低、相對跌少的效益，當市場走升時，上漲復原力夠強，如此長期累積，可望創造豐厚超額報酬。

投資人需要多元資產分散投資並保持投資組合的彈性；若只依賴單一資產提供收益，會讓整體資產報酬的不確定性增加，舉例來說美國10年公債殖利率從1999～2000年的6％，歷經次級房貸與金融危機，到今年最低曾在3月13日達0.394％，當市場波動常態化加上單一資產報酬率不穩定性大增，真的確實要以多重資產投資來累積財富，多重資產具有分散投資、風險較低兼顧報酬等優勢，以增加抵禦市場波動的防護力並顯示出資產配置的重要性。

從重點股市觀察，華南永昌投信投資長呂靜怡表示，美股方面，美國聯準會（Fed）與美國政府分別祭出方案以提高市場流動性、減緩企業與民眾在疫情期間各層面的衝擊，未來疫情的發展將是左右近期經濟數據表現與後續復甦的主要關鍵。

雖有二次疫情隱憂，經濟解封重啟仍可望持續改善經濟狀況，但近期股市已反彈至相對較高評價，預期短期將在高檔區間震盪；長期趨勢較佳類股仍較有機會表現。

而台股分面，基本面在大陸有序復工後業績回升，但庫存回補結束後得視歐美各國消費回復力道。加上歐美央行推行無限額購債計劃，解決流動性以及信用風險，巿場資金浮濫，資金行情推升股巿。著重聚焦產業以科技防疫概念股的伺服器、筆電、5G、自動化、電動車（含車聯網）、傳產科技防疫概念股的食品與生技、去他國化受益的供應鏈的受惠中美貿易與疫情而造成的產能移轉為主。

歐股方面，歐洲解封後預期經濟數據反彈，但在股市已提前反映利多下，目前股市本益比偏高，預期股市將在區間震盪，投資建議為中立。

另外，大陸股市整體而言，預計下半年GDP逐季回升，隨年中財報揭露，市場將檢視個股基本面，個股分化將加大，下半年股市預期仍處震盪走高格局。

呂靜怡表示，債市觀察重點，自3月反彈以來，全球信用債券殖利率或利差已有顯著收斂，隨著第二波疫情、景氣動能疲弱和地緣政治衝突再起的擔憂，恐將壓抑信用債券的漲升空間，而在各國央行延續低利率寬鬆政策，市場資金依舊充沛，有助收斂資產下行風險，惟疫情或市場避險情緒升溫時，調降高收益債與新興市場債的比重，資金轉向美債或投資等級債。

後市來看，在市場波動和低利率並行的環境下，呂靜怡說，後疫情時代建議可採「領航策略」，利用不同資產負相關性策略交易，達到控制投資組合下檔風險的效果，並透過趨勢性選股策略，發掘最大投資商機，篩選最具潛力的投資標的，以創造較市場指數超額報酬的表現，且會因應市場變化，掌握各類資產投資機會，不偏股或偏債操作，靈活調整各類配置比重，操作更具效率。

如果需求是想要累積財富並維持穩定報酬，又不想投資一檔隨著市場波動而上下擺盪的基金，華南永昌WE多重資產基金網羅各種資產類別，運用領航策略控制波動、創造報酬，是投資人長期核心配置的首選。

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