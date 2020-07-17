九歌出版社創辦人蔡文甫15日在台大醫院逝世，享耆壽95歲。在70年代時，蔡文甫的九歌出版社、隱地的爾雅出版社、林海音的純文學出版社、姚宜瑛的大地出版社、瘂弦楊牧等人的洪範書店五間致力於文學出版的出版社，合稱「五小」，而九歌又是「五小」之中最晚成立的「老么」。但在蔡文甫的鍥而不捨之下，許多名作家還是被他的誠意打動，願意在九歌出書。

九歌出版社總編輯陳素芳回憶，當年許多作家礙於情份，多半會只在同一家出版社出書，但蔡文甫在拿捏出版圈情誼的同時，意志力堅強，鍥而不捨，「像是他會記得作家的生日，打電話祝壽，向梁實秋邀稿的時候，他也會去陪梁實秋吃小吃。」包含梁實秋、余光中、琦君等文學名家，後來作品都有在九歌出版。

陳素芳表示，像是作家、文人張繼高，曾堅持「不出書、不教書、不上電視」的三不原則，蔡文甫為了邀他出書，主動從報章雜誌剪下張繼高的文章，收集成冊後，再拿給張繼高看，詢問能否出版，若被退回就再重來。就是這樣的堅持不輟，讓張繼高最後破例在九歌出版了三本文集。

蔡文甫在擔任《中華日報》擔任副刊主編時，也是以同樣的堅持，向梁實秋邀稿，「當年兩大報《中國時報》、《聯合報》副刊稿費高，《中華日報》的稿費絕對比不上兩大報，但他還是多次誠懇的向梁實秋邀稿。後來梁實秋被他的誠意打動，一篇稿會寫成三個版本分別投稿不同報紙，其中一份就是給稿費最少的《中華日報》。」

陳素芳回憶，蔡文甫雖然意志堅定，但在工作上不擺姿態，曾說過「用人不疑，疑人不用」，對她很信任。尤其是最初九歌只有蔡文甫和陳素芳兩名員工，一起走過剛開始「校長兼撞鐘」的時期。她表示，蔡文甫後來每次要寄信給作者時，都一定會讓她也看過，因為他說兩人是「一起學習長大的」，沒有老闆姿態，讓她非常感動。

陳素芳表示，蔡文甫也是個有雄才大略、與時俱進的出版人，例如九歌出版最多文學選集的文學出版社，為的是保存重要的文學史料。九歌也陸續創辦主打生活書籍的健行文化，以及出版翻譯書的天陪文化，拓展出版路線。

陳素芳表示，蔡文甫會在看似沒有機會的時候，自己想辦法創造新機會，「例如當年少兒書籍大部分是翻譯書，他想想決定不如由九歌來創辦少兒文學獎，鼓勵兒童青少年相關文學書籍的創作。沒有路的時候，就自己去開一條。」

(中時 )