前主播何戎最近挑戰廣播電台主持人工作，在新成立的幸福廣播電台FM102.5主持「幸福聯何國」節目，結合多年資深的媒體經驗，希望提供聽眾不一樣的選擇。

節目中不談政治，沒有八卦，只希望提供全球重要資訊、產業發展趨勢、生活消費動態、和家庭教育成長等綜合性的資訊，另外，也透過節目安排的專訪，希望讓聽友們「聽見，就能改變」。

何戎笑說，主持這個節目，好像在進行自己的人脈大盤點，邀請的許多來賓當中，有不少都是朋友，充份展現他的人脈實力，就連演藝圈最近當紅的俄羅斯藝人安妮，也抽空來上他的節目。

原來，日前何戎在主持活動時，認識安妮，雖然初次見面，卻如同好久不見的朋友一樣熟悉，當下何戎提出邀請安妮上節目的想法，想不到安妮竟然一口答應，而且果然遵守承諾依約前來。

錄音當天，何戎用心準備了自家品牌「愛可落實」的十字架項鍊當作小禮物送給安妮，沒想到安妮也是有備而來，送上高檔的烏魚子，兩人不禁哈哈大笑說，好像是朋友在交換禮物一樣。

幸福廣播電台今年5月11日開播，目前主持人陣容，除了何戎以外，還有藝人小馬、何方、前主播李大華，以及Kelly（何戎的太太）、藝人黃小柔，以及資深廣播人劉靜華，希望帶給所有聽眾更多的幸福感。

(中時 )