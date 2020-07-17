台股在本周創下30年新高後，持續在高檔整理，但近期融資餘額不斷增加，今（17）日僅台積電一家撐全場，還有櫃買指數一口氣摜破月線，對於大盤後市是否留下敗筆？專家認為，台積電展望佳，大盤回測月線的機率不高，不過短線出現震盪難免，12000點應有強勁支撐。

台積電周四法說報佳音，激勵股價一度大漲超過10元，終場上漲9.5元、收在367元。台股早盤在半導體族群領軍下，指數一度收復12200點大關，台積電苦撐大盤不敵生技族群遭提款拖累，大盤漲勢收斂，尾盤多空激戰角力，終場驚險收紅，小漲23.82點，收12181.56 點，周線上漲107 點，連續5周收紅。

台股創高之後，高檔整理姿態算是不錯，只要美國科技股沒有明顯轉弱，以及外資操作尚未明顯轉向，都還是偏多方有利。不過近期融資餘額不斷增加，代表散戶信心指數爆棚，而今天台積電一家苦撐全場，加上櫃買指數重挫逾2%，大盤後市是否藏有魔鬼呢？

摩爾投顧投資長郭哲榮表示，在台積電法說會對未來展望佳及股價續強下，下周大盤即使受櫃買拖累而拉回整理，要回測到月線的機率並不高，即使真的摜破月線，在台積電展望超級樂觀的情況下，也會馬上站穩月線之上。

他指出，櫃買指數今天摜破月線，然而生技股的崩盤，並非死路一條，而是市場資金從生技族群回流到電子股身上，反而是讓台股死裡逃生。

(中時電子報)