【即時新聞】胡瓜《醫師好辣》1000集開棚特別企劃 。(粘耿豪攝)

胡瓜（瓜哥）主持的東森《醫師好辣》17日舉行1000集特別企劃，此節目運行5年，製作單位特別準備「節目三倍券」，期望未來能再做10年。對此，瓜哥說無法再做那麼多年，大概只能再做一、兩年，強調未來人生規劃會將節目一個一個結束，丟下綜藝界震撼彈。

目前瓜哥手握5節目，包括東森《醫師好辣》、民視《綜藝大集合》、《台灣那麼旺Taiwan NO.1》、衛視中文台《歡樂智多星》與中天綜合台《地球人請回答》。他認為台灣綜藝節目難撐，隨時能會收掉，之前與小禎搭檔《地球人請回答》壓力大到失眠，現年61歲的他表示，「我到這年齡，不能再去擔心某些事，從以前到現在演藝工作做了40年，不需要去找這種壓力，只要睡得好」。

首次與女兒小禎搭檔，胡瓜看得出她變得比較收斂，愧疚表示「她可能因為我的關係不太敢講話，我的好意限制她發展」，對於小禎主持的醫療型節目《醫次搞定》被取代，胡瓜說「她年紀還輕，該學東西還很多，每個人學站、學跑之前要學爬」以父親之姿勉勵愛女。

(中時 )