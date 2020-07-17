全球零負利率環境引導資金湧向風險性資產，帶動6月國內投信基金規模衝上4兆1,625億元，刷新史上單月新高紀錄。投信法人表示，全球金融壓力指數已回落零軸之下，風險性資產仍處於安全狀態，加上低利率環境延續、5G開台的刺激，AI人工智慧相關的創新科技產業基金，值得中長期投資。

投信投顧公會資料統計，截至6月底為止，投信整體基金規模為4兆1,625億元，較5月增加1,320億元，增幅3.27％；若累計上半年，增加約1,579億元、增幅3.94％。與歷年各月相較，6月規模超越1月紀錄，衝上史上單月新高。

若按類型區分，跨國債券指數股票型基金、國內指數股票型基金各增加350、311億元，另外，國內股票型基金、國內槓反指數股票型基金、跨國股票型基金，規模都增加逾百億元。至於規模減少最多的類型為國內貨幣市場型基金，減少16.4億元。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，全球零負利率環境，營造新一波資金浪潮，大舉流向風險性資產，讓6月全球股債市延續報復性反彈的走勢。其中，以科技產業掛帥的台股、美股那斯達克綜合指數累計單月漲幅分別達6.21％、5.99％，表現在全球股市中，可圈可點。

葉菀婷分析，雖然全球肺炎每日新增確診病例持續增加，但隨著經濟重啟、下半年傳統旺季即將來臨，投資人已擺脫恐慌情緒，市場信心逐漸修復。以代表金融市場風險狀況的全球金融壓力指數為例，近期回落到零軸之下，至-1.05，顯示風險性資產整體仍處於安全狀態。

葉菀婷認為，各國貨幣、財政政策雙管齊下，延續超低利率環境，將促使更多資金湧向風險性資產，尋求更好的回報，加上5G開台刺激AI人工智慧應用遍地開花，將帶動創新科技產業長期趨勢向上，相關的AI人工智慧、金融科技、精準醫療、機器人等基金，都可持續分批布局。

(工商 )