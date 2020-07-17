關一家、就再開一家！阿秋餐飲集團上半年因受到疫情衝擊、被迫關掉虧損的「阿秋大肥鵝」台中太平賀緹店。不過，隨著疫情趨穩、進入後疫情時期，報復性反彈的餐飲商機龐大，加上振興三倍券正式上路激勵下，「阿秋大肥鵝」重磅回歸搶市，大手筆砸下數千萬重金、逆勢插旗台中南區開設健康分店！

同時，「阿秋大肥鵝」首度推出店中店新品牌「阿秋小肥鴨」片皮櫻桃鴨專家專賣店，主打阿秋秘製燒鴨，而且重金禮聘前鼎泰豐大師傅，駐店現場展示現包現蒸的蒸籠港點，未來規劃進軍日本開設海外分店。

阿秋大肥鵝為搶食振興三倍券商機，趁著台中南區健康店今（17）日歡慶開幕、加碼推出持振興三倍券消費滿3,000元，就送市價超過千元的「活龍蝦」促銷。

阿秋餐飲集團董事長廖豐民表示，上半年受到新冠肺炎疫情影響，宴會市場至今尚未恢復正常，眼看下半年進入傳統婚宴旺季，「好運來洲際會展中心」訂桌目標原訂5,000桌，但至今預約桌數僅約1,500桌，僅有往年的三成，「預期宴會市場至少要2年才能恢復往年水準！」不過，反觀「阿秋大肥鵝」餐廳，近期已經回到以往八、九成的業績，讓阿秋信心大增。

廖豐民進一步表示，看準解封後的報復性餐飲商機，「阿秋大肥鵝」大手筆斥資3,000多萬元，打造擁有6間包廂、30桌宴會廳、100個座席的戶外啤酒區，整個餐廳可容納500個座位的台中南區健康店。新店擁有現包現蒸的蒸籠港點、現點現撈的活海鮮，以及戶外啤酒區、阿秋秘製燒鴨等餐飲特色。

廖豐民說，阿秋擁有烤鴨、燒鵝等自動化燒烤設備，決定推出全新品牌「阿秋小肥鴨」，主打片皮櫻桃鴨與小籠湯包，這也是日本客人喜愛的菜單，「日本市場未來將是阿秋積極佈局的新戰場！」

(工商 )