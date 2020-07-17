陸股基金躍居上周股市吸金王，單周吸引61億美元資金流入，創下陸股基金史上第二大單周淨流入。除了陸股有資金行情，人民幣的部分也同步走強，突破7元關卡。

野村投信表示，新冠疫情對大陸實質傷害小於金融海嘯，但刺激政策規模卻創下史上最高，未來所營造的股市空間及本益比的上揚幅度有極大空間，因此看好陸股後市。

野村中國機會基金經理人朱繼元表示，全球各國面對新冠疫情的處理態度及市場氣氛與三個月前相較已截然不同，二次疫情已不易對股市帶來超乎預期的利空。目前場外閒置資金龐大，逢回買進意願日增，形成股市易漲難跌的特性。

展望後市，大陸科技股處在產業循環向上的階段，加上大陸與全球科技的趨勢一致，對於相關公司的業績都會帶來正向的成長動能，雖然受到政治事件的影響造成股價波動，但預期長線仍會重新反應財報及業績的表現。

投資策略上，看好蘋果供應鏈、特斯拉供應鏈，視頻相關以及大陸農業、豬肉類股；此外，近期銷售亮眼但股價落後的房地產股值得留意，至於家電、化工類股等，則建議待震盪拉回時再布局。

(工商 )