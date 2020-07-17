觀察全球主要股市近期表現，最令人讚賞的應該就是陸股。大陸融資政策鬆綁，吸引一般投資人參與股市，市場資金瘋狗浪推升了陸股漲勢，統計近一季全球股市表現最佳的是深圳綜合指數上漲33.03％，同期上證指數也上漲21.47％。

指數的大漲也帶動大中華基金績效噴出，統計投信發行的491檔海外基金中，近一季前十名清一色都是大中華基金，其中群益中國新機會基金大漲50.15％表現最佳。整體來看，有40檔海外基金績效漲逾40％。

投信法人表示，資金動能不斷持續挹注，法人資金卡位明顯，股市可望持續受惠，大陸股市中長期後市表現可期，建議投資人不妨以定期定額或分批進場適度布局大中華基金，把握投資契機。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，從資金面來看，觀察包括深股通、滬股通的北上資金今年來表現，雖然在3月受新冠肺炎疫情影響大舉流出678.73億人民幣，使得今年到3月底資金淨流出178.97億人民幣。

不過，在疫情趨緩後，4月以來，各月份分別淨流入532.58、301.11、526.79、479.83億人民幣，也使得北上資金今年來轉為淨流入1,661.34億人民幣。資金動能不斷持續挹注，法人資金卡位明顯，股市可望持續受惠。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，5月社會消費品零售總額年增率為-2.8％，較4月回升了近5個百分點，其中，紡織品、汽車以及家電對於社會零售的持續反彈貢獻較大。

展望未來，因為618的年中購物節銷售數據不錯，加上對該數據占比影響大的汽車銷售在6月前三周銷售成長近16％，預估大陸疫情過後，恢復力道較落後的社會消費品零售數據有望恢復至正成長的趨勢之上，也意味著大陸經濟的第三大支柱也逐漸重回正軌。

整體而言，陸股風險偏好改善，成長股估值可望修復，加上外資持續匯入，白馬權值可望受惠，績優藍籌以及成長股仍將為盤勢主流。

(工商 )