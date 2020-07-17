台南市警察局長詹永茂上任首日，發出第一份人事調動令。（劉秀芬攝）

台南市新警察局長詹永茂17日第1天上任，下午馬上召開人評會，並發布人事調動公布，因應第1分局勤務指揮中心主任酒後駕車，涉嫌公共危險罪案件，同時為強化刑事偵防功能，遷調14人，7月21日到職。

由於前台南市警局周幼偉14日上午發布人事調動令，因被拔官人事令作廢，詹永茂今天召開人評會，從有風紀及治安事件的分局優先處理調整，調動幅度從17人縮小為14人。

市警局表示，此次調動就現有及遞遺職缺，依陞遷積分、品德操守、專業能力、職務歷練、工作績效及適才適所等統案考量檢討，經與會人員充分討論後決定，詹永茂也希望幹部勇於負責，一起努力拚治安。

17日公布異動人員如下：

一、第三分局行政組組長陳德芳調任第一分局勤務指揮中心主任。

二、交通警察大隊行政組組長莊順智調任第三分局行政組組長。

三、保安警察大隊督察組組長黃筱寧調任交通警察大隊行政組組長。

四、本局督察室督察員林泰安調任保安警察大隊督察組組長。

五、本局督察室警務正侯俊仲調任本局督察室督察員。

六、本局防治科警務正王嘉賢調任本局督察室警務正。

七、第一分局勤務指揮中心主任謝家盛調任本局防治科警務正。

八、新化分局偵查隊隊長冷澤泉調任第六分局偵查隊隊長。

九、刑事警察大隊偵八隊隊長蔡志成調任新化分局偵查隊隊長。

十、刑事警察大隊預防組組長張又彬調任刑事警察大隊偵八隊隊長。

十一、刑事警察大隊司法組組長顏志義調任刑事警察大隊預防組組長。

十二、第六分局偵查隊隊長吳宗哲調任刑事警察大隊司法組組長。

十三、第三分局偵查隊隊長林逸新調任第五分局偵查隊隊長。

十四、第五分局偵查隊隊長林雲豪調任第三分局偵查隊隊長。

(中時 )