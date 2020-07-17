昨日立法院藍綠兩黨上演爭搶主席台大戰，藍委陳玉珍死守主席台一戰成名。今(17)日立法院臨時會行使監察院人事同意權投票，藍綠雙方再度爆發激烈衝突，無黨籍立委林昶佐指控陳玉珍伸進去他的褲子口袋搶選票，讓他覺得不舒服，陳玉珍則說，她被碰到也覺得不舒服。

立院通過監院人事名單，議場內衝突暫告一段落後，《中天新聞》報導，對於先前的混亂場面，林昶佐受訪時表示，「我的選票就放在我的褲子的口袋，所以我不多做聯想，但的確不太舒服。」

對此，陳玉珍則回應，「摸他？我也覺得他碰我，我也覺得很不舒服。」她還秀出手上因近日在議場內衝突產生的傷口表示，「這種小傷算不了什麼對，我來講民進黨傷害台灣民主價值，比這個傷還要嚴重啦。」

此外，陳玉珍身上的裝備除了日前被目擊到的S腰帶、綁腿、鋼頭鞋、頭盔和護目鏡之外，她受訪時還脫下背心露出新道具護腰。陳玉珍說，「我也不會怪出手的委員什麼 因為我說過 進廚房就是不要怕熱 在裡面就是要置個人死生於度外。」

而陳玉珍近日在立院的表現也受到各界矚目，綠委羅致政在臉書上讚她真的來自金門戰地，臉書粉專「韓黑父母不崩潰」也表示，陳玉珍是「中華民國最強女戰士」。

(中時 )