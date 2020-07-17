真的是超級大屠殺！教育部體育署108學年度國民小學籃球聯賽開打，卻出現了讓人不敢置信的結果，短短24分鐘的比賽，台北北投國小竟以77:0痛宰桃園南勢國小，不僅主播傻眼，網友也愣住，直呼「我看了什麼...」、「她們跟南勢有什麼深仇大恨嗎」。

EBL國小女籃賽C組今天(17日)開打，每節6分鐘，一共4節，早上11點台北北投國小與桃園南勢國小在新北市板橋體育館展開對決。未料比賽一開始就是一面倒的情況，第一節就出現了23:0的離譜比分，面對北投選手的攻勢，南勢毫無對策，甚至多次出現發邊線球就被抄球得分的窘境，連過半場都辦不到。直到比賽終了，桃園南勢始終未能破蛋，就這樣以0:77分的比數慘敗給台北北投。

不少網友紛紛留言：「沒想到現實比漫畫更扯」、「北投跟南勢是有什麼深仇大恨嗎」、「北投教練該放點水吧，這樣羞辱對手真的不好」、「南勢到底來幹嘛的」、「我認同不能因為領先就鬆懈，但都69:0了...該給對方一點面子吧」、「南勢教練是幹什麼吃的」、「板橋慘案啊」、「這不是比賽，這是屠殺」、「求南勢球員心理陰影面積」、「這對小朋友不會造成陰影嗎...」、「兩隊明顯不同等級，但這比數也太誇張」、「教練，我不想打球了」。

教育部體育署108學年度國民小學籃球聯賽 女生組 桃園南勢 VS 臺北北投 (影音取自YouTube/MOEsports)

(中時電子報)