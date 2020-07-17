黃姓男子原本把車停在正門停車格內等友人，不料竟突然撞進展示間，玻璃應聲碎裂一地，令到場救護的消防人員都忍不住納悶是怎麼撞的。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

烏龍駕駛撞進車廠展示間 經理衰遭波及

到底怎麼開車的？彰化縣大村鄉台1線中山路上，17日下午發生烏龍車禍事故，一家知名本土汽車服務廠，遭黃姓男子開車直直撞進展示間，落地窗玻璃應聲碎裂，撞出一個大洞，當時正在裡頭和客戶洽談的黃姓經理首當其衝，雙腿慘遭撞擊，雙手、雙腳多處撕裂傷，所幸送醫後無礙，警方正調查釐清事故原因。

根據了解，因黃男友人車子進服務廠維修，黃男下午3點多開車前往該服務廠要接友人離開，等待時將車輛停在正門外的停車格，卻不知何故、疑似操作不慎，車輛竟突然暴衝，直接撞進展示間，玻璃碎裂一地，強烈撞擊聲響，把所有服務廠員工和賞車客戶全嚇了一大跳。

警方表示，獲報後前往現場了解，受傷的黃姓經理也由救護車送往員林基督教醫院急救檢傷，目前手、腳都受有撕裂傷，未傷及筋骨、僅輕傷無大礙。車輛肇事原因正請駕駛說明，是否機械故障、暴衝？或人為操作不慎？還要進一步調查釐清。

事故發生後該車廠不少正在賞車的客人與員工都被嚇壞，所幸未造成重大傷亡，員工們低調清理現場，僅表示事故發生過程交由警方調查，不願多談。

(中時 )