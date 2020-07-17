立法院臨時會今天進行監察院人事同意權投票，在投票前疑因丟水球，引發國民黨立委葉毓蘭一把抓住民進黨立委邱議瑩的頭髮，雙方爆激烈衝突。臉書粉專「比特王」貼出3張兩人激戰畫面，有網友不禁驚呆喊：「惹錯人了。」

「比特王」在臉書貼文表示，有一種白目叫邱議瑩，她不會以為立委葉毓蘭是一位和藹可親的警大教授，所以很好欺負。可以拿水球往葉委員身上攻擊，只能說不教訓妳， 怎麼對得起那麼多警察學生。

監察院人事同意權投票前，國民黨立委葉毓蘭一把抓住邱議瑩的頭髮，在旁立委趕快上前攔阻，才順利將兩人分開。葉毓蘭事後表示，是邱議瑩向她衝過來，她之所以必須馬上有反射動作，是因為邱議瑩過去真的是惡名昭彰，她甚至向其他想攻擊她的人提出警告，稍微離她遠一點，因她出手沒辦法，否則會對不起她教過的警察學生。

網友紛紛留言支持葉毓蘭，「今日最療癒，是人都會這麼做的，爽啦！」、「打得大快人心」、「看看葉吳，這次政黨票值回票價。」、「太療癒了！打得好。」、「看到最下圖瞬間嘴角上仰了！」、「她不知道葉委員是警察出身嗎？哈哈哈。」、「大推，超療癒。」、「非常欣賞這樣的KMT。」、「希望有使出吃奶的力氣。」、「警大教授，空手跟跆拳應該都有吧！」、「葉委員，妳不錯！」、「國民黨只是以其人之道還治其人之身。」

(中時電子報)