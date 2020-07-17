1989年2月28日，日本發生一宗史上最詭異、離奇，甚至多人形容噁心的命案「福島便池藏屍案」，當時一名國小女教師，回到教職員工宿舍，正要上廁所時，無意中低頭看了一眼便池，發現深處似乎卡了一個很像鞋子的東西，女教師立刻繞到宿舍外，打開與便池相通的排污口查看，結果清楚看到在污水洞深處有一條人腿。

男子卡進便池管道(圖片取自/微博)

警方獲報到達現場，一開始先嘗試直接將裡面的人拉出來，但便池管道實在太狹窄，卡在裡面的人根本無法動彈，只能動用重型設備，挖開管道附近的土地，然後破壞便池管道，才將裡面的人救出來，毫無疑問這人已經死亡，但怪事才正開始。

警方以偷窺狂意外死亡結案(圖片取自/微博)

這名死者是男性，上身赤裸且手裡還抱著一件折的相當整齊的外衣，男子的姿勢非常詭異，整個人蜷縮成一團，完美的卡死在便池U型管道中，幾乎沒移動的空間，不僅屍體狀態奇怪，令人不解的是「怎麼會卡在廁所便池裡」？僅從管道尺寸來看，男子的身軀幾乎不可能完好無損的進入狹小空間，至今仍是無解之謎。

經調查後這名死者是26歲的菅野直之，法醫表示他早在26日就死亡，死因是「凍傷兼胸腔循環障礙」，也就是說，他被困在狹窄空間，胸腔遭壓迫後活活凍死，屍體除了手肘、膝蓋有輕微擦傷之外，沒有其他明顯外傷，也無博鬥痕跡，警方當時判斷他鑽進便池管道，打算偷窺上廁所的女性。

根據當地人表示，菅野直之個性開朗，在核電維修站裡擔任營業主任，平時熱衷政治、娛樂活動，也會參與演講、主持人等，陽光形象的菅野直之，家人無法接受他竟是偷窺狂，而且還是躲在詭異地方，因此警方說法遭到家屬強烈抗議，連當地村民都無法接受，在他們眼裡，菅野直之是一個人品和能力都很出眾的優秀青年，沒有理由用這種方式去偷窺女性。

值得注意的是，警方挖掘屍體前，沒有人記得拍照留證據，當時在場人員眾多，現場不斷被入侵，第一現場痕跡早就已破壞殆盡，且因為從便池挖出，驗屍前警方與法醫清洗過三次屍體，讓調查陷入困難，警方只能以意外死亡結案，不過當地村民有不同看法。

部分村民認為菅野直之的死，與剛結束的村長選舉有關，案發前菅野直之被其中一名候選人相中，邀請他參與競選委員會，在菅野的演說與優秀煽動力帶動下，這名候選人以些微差距贏得選舉，看似小小的村長選舉，卻暗藏勢力角逐。

福島縣是日本核電廠所在地，村中有一塊地被選為核電廠擴建區，但是否能夠興建，必須得到村民同意，因此村裡形成贊成與反對兩派勢力，而菅野直之支持的候選人，屬贊成興建派，不少人認為其中涉及收賄、不法資金等內幕，猜測反對派嫉妒菅野直之活躍表現，便以「變態偷窺狂」的死法，謀殺菅野直之，但這些說法從未獲得證實。

(中時電子報)