全球整體經濟表現尚差強人意，預示經濟復甦之路仍顯顛簸，市場有賴美國聯準會（Fed）扮演定心丸的腳色，其購債動向亦成為重要風向球。

鋒裕匯理資產管理表示，過往美國聯準會購債標的多以投資等級資產為主，不過本次已擴大至俗稱「墮落天使」的個別公司債券（從投資等級債降評至高收益債者），看好相關高收益債價格能獲得支撐，投資人可適度布局相關高收益債券基金，掌握相關資金行情。

若想一窺美國聯準會購買公司債動向，投資人可檢視兩大方向，首先是美國聯準會購債條件，債券發行人必需設立於美國或在美國聘用大量勞工；以及債券發行人於今年3月22日前至少有兩家信評機構評為投資等級債下限（BBB-/Baa3），而後因疫情影響遭降評至高收益債者（BB-/Ba3）。

這意謂美國聯準會購債範圍正式納入「墮落天使」之個別公司債券，這些「墮落天使」之個別公司債券發行人在高收益債發債企業中體質相對健全，若後續疫情能減弱，更有機會恢復過往營運狀態，譬如：福特汽車因疫情降評至高收益債等級，本次已獲美國聯準會資金進駐。

其次，可留心美國聯準會偏好的重點產業，觀察美國聯準會近期釋出購買公司債首日（6月16日）的交易資料，個別公司債的購債規模約42.8億美元，而前五大產業，分別為非必需消費產業、必需消費、金融、工業與資訊科技，其中，美國聯準會高度偏好非必需消費產業，占整體購債金額20.8％，顯示美國聯準會有意針對受疫情影響較大的非必需消費產業伸出援手。

鋒裕匯理固定收益團隊表示，在低利環境中，全球投資人的收益追求仍顯熱切，同時受惠於近期各國央行對於市場正面支持的態度，高收益債應可持續獲得支撐，在布局策略上，基於流動性等考量，偏好高收益債中發行機構評等較高者，主要係因評級較低的高收益債發行機構違約率未來將會上升，但市場尚未充分反映此一前景，預期未來高收益債的操作關鍵仍會是在券種與發行機構的挑選。

鋒裕匯理全球高收益債券證券投資信託基金截至今年6月底，區域配置以北美為主，其中美國占比高達55.69％。在操作策略方面，將以信評較佳的高收益債為主，並且將伺機加碼遭低估之債券和產業，如非必需消費等，此亦代表較有機會涵蓋到美國聯準會購債計畫中提及之「墮落天使」債券。

展望後市，鋒裕匯理資產管理表示，在緩慢復甦、低利率和違約率逐漸升高的環境中，預估品質較佳的高收益公司債仍處於「甜蜜點」階段。現階段市場表現仰賴資金行情推升，不過建議投資人仍須謹慎，持續留意基本面的表現，包含下半年的獲利成長表現等。

(工商 )