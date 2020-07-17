李建群去年11月被網友偶遇照，隨著她的逝世又在陸網瘋傳。(取自微博)
李建群去年11月被網友偶遇照，隨著她的逝世又在陸網瘋傳。(取自微博)

被譽為「大陸第一古典美人」的63歲女星李建群，驚傳於昨日16號病逝，曾與她合作電視劇《武則天》的大陸影后劉曉慶，更是難忍悲傷情緒，在微博哀痛寫下：「非常惋惜！年僅63歲。中國最美服裝設計師、演員，李建群，95版《武則天》之徐慧、徐才人。當年合作情景歷歷在目…… 」

曾演出《楊貴妃》、《武則天》、《康熙王朝》等經典電視劇的李建群，不僅是名專業演員，還是位優秀的服裝設計師，曾獲金雞獎、飛天獎最佳服裝設計肯定。同時她的感情世界也令人好奇，曾被宮雪花爆料是《康熙王朝》陳家林的女友，還快是老婆的那種，因此才拿下容妃一角，令李建群罕見動怒：「我不喜歡宮雪花拿這個做文章。我們的關係不是她想像的那樣。」

後來李建群在2011年逐漸淡出演藝圈，並在去年被網友在理髮店巧遇，曝光她近況。原來李建群因為罹患癌症而無法繼續演戲，更因接受化療，被折磨到頭髮幾乎快掉光，但憔悴的她，仍打起精神，親切與影迷合照，善良得令人心疼。

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(中時電子報)

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