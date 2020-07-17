為配合政府推動太陽能發電政策，同時為建構台南成為減碳綠能永續發展的城市，台南市水利局將於轄下52處抽水站等場站設置太陽光電發電設備，裝置容量共可達1MW（百萬瓦）以上。

水利局目前在安平汙水廠、南科樹谷園區滯洪池設有太陽能發電設備，以南科公滯1、2為例，每年可為市府帶來455萬租金收入，減少4500公噸碳排放量，相當於13座台南公園的吸碳量。

黃偉哲表示，為落實中央政策，政府公共設施如有空間，都可檢討設置太陽光電之可行性，水利局盤點轄下抽水站、水質淨化場及水資源回收中心等場站空間，與民間太陽能業者合作，設置太陽能發電設施，預計明年中可開始運轉發電，不僅增加市庫收入、又能帶動環保教育意義。

請市府水利局盤點轄下抽水站、水質淨化場及水資源回收中心等場站空間做為設置太陽光電發電設備設置地點，做為推動太陽能設置標的，期許結合民間太陽能業者資金與技術，預計明年中可完成設置並開始運轉發電，不僅可增加市庫收入、又能帶動環保教育意義。

水利局表示，在不影響既有場站設施用途下，利用場站設施上方或周邊環境作為太陽能發電設置區域，可充分利用土地資源，水利局後續也將持續推動滯洪池水域型太陽能發電，將所轄空間充分運用，建構低碳綠能之永續健康城市。

水利局太陽發電系統計畫案招標已公告上網，預計8月4日截止收件及開標，有興趣的廠商可自行前往水利局官網招標資訊下載相關招標文件。

(中時 )