沒打過電動，也聽過「動物森友會」。疫情期間，該款遊戲爆紅，在後疫情時代，施羅德投信建議，不妨利用這組關鍵字掌握市場動向、並擬訂投資決策，就能在機會與風險並存的經濟環境中掌握市場輪動機會。

而這款遊戲，回歸到市場的面向，則是「動、勿、伸、有、會」這五字訣。

動》每日新增確診人數居高不下，市場波動大

「動」指的是經濟前景不明，市場波動變大。疫情影響範圍遍及全球，且各國陸續解封後又有第二波感染疑慮，舉例來說，今年1月31日，當日新增確診人數為2,011人、4月30日為7萬2,955人，而時至今日則全球有超過1,000萬人確診，每日新增確診人數居高不下，使投資市場更加動盪難料。

以美國來說，二戰後歷經幾次主要的經濟衰退，其收縮期最多為18個月、期間美國的GDP最多下滑12.7％，然而，新冠疫情爆發迄今，收縮期長短仍難以預估，但多數研究機構認為全球的經濟成長可能面臨比金融海嘯時期更大幅度的衰退，在經濟不確定度仍高的前提下，預期市場波動度仍較大。

勿》市場漲跌快又劇烈，投資人勿驚恐自亂陣腳

在此不明朗的經濟氛圍，使市場漲跌起伏變得巨大。S&P500指數在2020年2月19日～3月23日，指數收盤價從今年最高點3,386點跌至2,237點，短短二十幾個交易日，修正幅度高達34％。然而，在市場仍處於不可預測的狀況下，反彈亦在一瞬間，3月23日收盤創下S&P500指數今年的最低點，之後一路反彈，迄今已回到3,000點以上的高檔區間。

波動如此劇烈，施羅德投信提醒投資人勿驚恐、但也勿輕易從眾，尤其今年初以來，各大類股的表現差異大，操作上需慎選產業，否則在大起大落的市場中，很容易受挫。

伸》各國伸手救市，資金充沛促使2021年經濟正成長

疫情促使各大央行政府聯合伸手救市，亦是造就市場波動劇烈的原因之一，譬如各國央行的回購操作（

FIMA repo facility），或企業信用機制（SMCCF）─即美國聯準會（Fed）支持企業新發債券、同時購入投資級企業債及ETF等。在全球寬鬆政策下，股債資產強勁反彈，觀察MSCI全球股票指數與全球企業債券指數（Bloomberg Barclays Global Agg Corp Bond Index），兩者政策出爐後一個月，分別較上月成長10.8％、4.8％。

長線而言，資金充沛帶來的流動性可支撐金融市場，雖然目前仍有二次疫情的隱憂、保守的消費與投資影響，但施羅德投資集團依舊預估，市場將迎來「U型復甦」，也就是說，今年全球經濟雖可能為負成長，但2021年可躍升為成長5.3％。

有》低利環境、重視健康，產業有長期結構性變革

此外，在後疫情時代，預估產業將會有長期結構性的變革。歸納目前市場的狀態與未來的可能趨勢：首先，是社會經濟的變遷，由於低利環境成常態，造成消費保守、儲蓄率增加，因此收益產品仍會是下個階段的投資主流。

其次，民眾對於健康護理的重視，除疫情刺激，在全球人口老化的狀況下，各國對於醫療保健日益重視，因此，醫療保健、製藥產業亦浮現長期的投資價值。

再者為科技變革的加速，譬如疫情期間，促使零接觸經濟的誕生，自動化、AI持續發展，大數據研究也將更深、更廣，因此，與遠距辦公、網路零售業等相關的科技產業將持續吸引全球人的目光。

會》多元靈活配置股債，囊括投資機會

接下來的投資機會在哪裡，展望第三季，施羅德投信有二大建議：

首先是「高品質環球收息債券」。投資人可透過全球多元分散的企業債來因應風險，並以投資等級債券為主、優質高收益債券為輔，如此，在追求收益之餘，還可靠高品質債券抵禦市場的不確定性。

至於今年以來表現良好的政府債，施羅德投信則認為，因為其殖利率處於歷史低檔，政府債價值面仍然昂貴，因此對於政府債券持中立態度，企業債相對更具吸引力。

另外，也需留意高收益債，雖美國聯準會預計購買被降評的墮落天使公司債，但仍需注意未來有降評和違約潛在風險，投資宜慎選標的。

如果就市場來分，建議不能偏廢歐洲。因歐洲央行實施高達1.35兆歐元的購債計畫，德、法將對受創嚴重的歐盟國家提供5,000億歐元貸款。受到政府和央行的強力支撐，歐洲企業債和高收益債近3個月因此分別大漲5.87％和12.73％，前景依舊看好。

第二個投資建議則為「靈活配置型多元資產」。今年以來股債市場震幅同步加大，機動操作更顯重要。股市方面，建議可加碼美國高品質股票與成長型股票。對歐洲地區則持續觀望，主因為歐盟成員國對財政刺激方案未能達成共識，先前受封城影響較深的國家將會減少復甦助力；而亞太區因中美摩擦再起，且大陸通過港版《國安法》，美方取消香港特殊地位，未來香港貿易、金融市場恐將受影響。

整體來看，寬鬆政策下，全球股債皆有機會，但投資人應慎防短線波動，掌握「動勿伸有會」這組關鍵字，靠著抓對新趨勢、搭上產業順風車，並透過靈活配置，才能將每一次機會化為實質收益。

(工商 )