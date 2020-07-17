立法院臨時會今天行使監察院人事同意權投票，藍綠立委面對面衝突，雖然藍委在人數遠遠不及民進黨立委，無法攔下監察院人事同意權投票，但搏命奮戰拚出不屈不撓血性精神，讓人佩服。其中，年逾60歲的葉毓蘭不懼悍名在外的民進黨立委邱議瑩，衝突中一把抓住邱議瑩頭髮，照片登上媒體，立即引爆瘋傳。

葉毓蘭為何搏命為黨而戰？她的決心在昨日已見端倪。葉毓蘭在臉書貼文指出，「2020年7月14日，我62.3歲，才學懂原來立法委員沒有那麼大，在立法院內不是綠委的話，連警察都不把你當人：口中高喊『委員小心』以拐子直接把『藍』委排除，以人牆阻擋『藍』委跟著陳菊進入議場，卻坐視六名『綠』委去追（打，未遂）弱不禁風的女『藍』委吳怡玎，以及花甲老嫗幾乎被勒頸缺氧窒息。」

葉毓蘭還特別加注：「#綠委不把藍委當人」、「#警察好像忘了我們也是人」、「#不要為了保官位忘了從警初衷」、「#還好媒體沒有全部淪陷還能捍衛正義」。

另外，葉毓蘭再舉民進黨立委陳歐珀凶狠為例：「其實陳歐珀真的沒有要性騷擾葉毓蘭，但是壓胸、肘擊，步步進逼，都是影片直擊的內容，有需要下這樣的重手嗎？」。證明「#綠委不把藍委當人」，一點都不假。

國民黨立委在立法院遭民進黨長期壓制，葉毓蘭當任立委後，終於親身感受「#綠委不把藍委當人」、「#警察好像忘了我們也是人」等等不公平對待，心中積蓄的怒火終於爆發。面對悍名在外的邱議瑩，無所畏懼迎戰，抓住頭髮立馬按住邱議瑩，一戰讓受不公平對待的委屈有所宣洩，也扭轉國民黨立委沒有戰鬥力的印象，難怪一票網友喊讚，但也叮嚀「葉姐，真的要注意安全」。

(中時電子報)