「2020年台中國際茶、咖啡暨烘焙展」及「台中國際酒展」開幕首日人潮洶湧，絡繹不絕。(貿協提供)

由中華民國對外貿易發展協會及展昭國際企業股份有限公司共同主辦的「台中國際茶、咖啡暨烘焙展」及「台中國際酒展」，即日(7／17)起一連4天於臺中國際展覽館舉辦，此展為疫情後外貿協會重啟實體展覽的首發展。

外貿協會秘書長葉明水於開幕典禮表示，今年的展覽已邁入第九屆，經過這幾年的經營與培養，獲得愈來愈多中臺灣民眾的喜愛，已成為臺中地區規模最大的食飲品類展覽，而本屆展覽適逢振興三倍券方案推出上路，有助於擴大消費乘數，提振會展經濟效益。台中市副市長令狐榮達也應邀特地前來一同拚經濟，並期望藉由一系列茶、咖啡、酒及烘焙等一站式展出，活絡市場消費、促進中部經濟發展。

台灣知名食品產業相關業者如良鎂實業、三麥機械、歐客佬、金門酒廠等廠商齊聚現場展出2020年新產品，包含特色咖啡、精緻糕點、設備器具、包裝周邊以及成品禮盒等；此外，有參展商獨家釋出展場專屬之振興三倍券優惠方案，例如用券消費折扣再加碼、券券有禮送贈禮品等，可買可消費物品增多，擴大消費乘數，精彩熱鬧，為採購洽商的唯一首選。

除了攤位展示產品，還有多場茶及咖啡周邊活動，例如廣受好評的「大暑品茶趣」，邀集多位專業茗茶師，結合花藝、陶藝、美食，完整呈現茶美學精神；今年更新增「咖啡系列講座」、「親子茶藝雙杯泡茶比賽」及「台灣名茶推廣品茗會」，推廣茶葉文化並與民眾互動，展開茶葉文化與跨界交流。「時空咖啡館」將全台8家人氣咖啡館帶進展場，表演精彩咖啡沖煮秀；「TISCA全國杯測師挑戰賽」，也可促進專業人士交流，活動豐富可期。

2020年「台中國際茶、咖啡暨烘焙展」及「台中國際酒展」於7月17日至20日上午10時至下午6時開放購票實名制入場。歡迎闔家參觀展覽搶優惠，體驗異國及特色飲品、美食及烘焙，更多資訊請至官網https：／／www.tcfb.com.tw／zh_TW／index.html查詢。

各食品展也將於下半年陸續登場，由國際貿易局主辦，外貿協會執行的「高雄國際食品展」將於10月22日至25日在高雄展覽館舉辦；外貿協會主辦的「台北國際食品系列展」將於12月17至20日在台北南港一館舉行，一場比一場更精彩，歡迎食品專業人士與民眾參觀採購。

(旺報 )