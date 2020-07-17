今年台灣男子職業高爾夫巡迴賽首場比賽─總獎金新台幣 600 萬元的「2020 三花TPGA錦標賽」第二回合，張緯綸打出低於標準桿一桿的71桿，兩回合總桿低於標準桿七桿的137桿，繼續保持單獨領先；地主淡水球員葉昱辰交出69桿，以一桿之差的138桿暫居第二。

首日單獨領先的張緯綸，今天五鳥二柏忌一「雙柏忌」，他說今天的鐵桿準度較不夠，打上果嶺沒有很靠近洞口，抓鳥不易，不過仍然有兩個洞 15 呎與 9 呎的一推進洞抓鳥，另外有三個五桿長洞多是一切一推把握住成功射鳥不過他除了另外兩個柏忌以外，最大失誤是在最後一洞的第十八洞，因為風向難以拿捏，第二桿距旗 120 碼，擊球上果嶺停不住球，落到果嶺後方沙坑，第三桿失手未打上果嶺，第四桿才打上去，距洞 6 呎下坡推桿，兩推才進洞，打成「雙柏忌」六桿，他感到很懊惱。

暫居第二的葉昱辰是地主球場選手，今天獵一鷹射四鳥三柏忌，他說：「賺得多也花得多」，木桿發揮不錯，但是吞柏忌都是鐵桿失誤，推桿也多有機會抓鳥，但是有些洞沒有打得很靠近洞，終究不易抓鳥。

獨居第三的李玠柏今天推桿不錯，十八洞 29 推，抓四鳥二柏忌，前後九洞均 35 桿。他表示，這兩天的策略都執行得還不錯，小失誤難免，但是在這座球場絕對要有耐性。這兩天他很少用一號木開球，多是用二鐵，鐵桿與推桿準度都還不錯，尤其是短洞都打得好，今天的推桿有得有失，像第四洞是一記 18 呎長推抓鳥，可是第十三洞五桿長洞一記 3 呎老鷹推桿，竟然失手，令他當時傻眼。他說希望後兩回合上球道成功率再高一些。

打出今日最低桿 67 桿的許智凱，在第四至第八洞連抓五鳥，也平了自己在正式比賽中連抓小鳥最多的紀錄，他說今天能打出這麼好的成績，主因歸功自己的平常心態與增強的抗壓性，今天的開球木桿丶鐵桿丶切桿與推桿都發揮得很好，尤其是自己的弱項推桿，今天的 28推令他很意外。

(中時 )