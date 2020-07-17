台南市北區某飯店屢遭檢舉存放、使用逾期原物料製成食品供應消費者，台南市衛生局日前將現場查獲逾期吐司、餐包等查封，累計開罰40多萬元。

台南市衛生局指出，民眾陳情某飯店貯存多樣逾期食材及使用逾期原物料製成食品供應予消費者，衛生局4月20日派員前往該飯店查察，現場查獲吐司、餐包等食品逾有效日期，未料，4月29日再次前往同集團所屬2家飯店查察，再度查獲麵粉、杏仁粉等食品原料已逾期。

不過，衛生局7月2日竟再次接獲民眾陳情，3日上午前往該飯店稽查，現場發現五穀米已逾有效日期，將依食品安全衛生管理法及衛生福利部訂定之「食品安全衛生管理法第44條第1項罰鍰裁罰標準」加重處罰。

衛生局呼籲，依據食品安全衛生管理法第15條規定，逾有效日期的食品或食品添加物不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣，違者將依同法第52條沒入銷毀；並依第44條處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。

(中時 )