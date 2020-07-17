輸卵管結紮是常被使用的避孕方法，但是，即便是術前經過周詳考慮，時常還是有人會後悔，對這些人來說，結紮之後如果想再次懷孕，只有2種方法可以達成，一是試管嬰兒，另一則是輸卵管重建。

試管嬰兒技術幫助了很多人，但依台灣人工生殖法規定，並非所有伴侶都能使用人工生殖，對於這群病人來說，輸卵管重建大概是唯一可行方法。重建手術需要切除異常阻塞部分，再將兩端健康的管徑對接，因輸卵管並不是大的器官，先前開腹重建輸卵管手術並不是1件容易的事情，要做到精準對齊縫合都需要使用到顯微手術器材。

微創手術自20世紀已開始應用至今，在婦產科領域裡，仍然屬於1個相當年輕的技術，以輸卵管重建手術來說，自1989年Sedbon及其同仁開始嘗試使用腹腔鏡進行輸卵管重建以來大約是30年歷史，剛開始無法直接縫合只能對齊並使用黏著劑黏合，懷孕率不到4成，到現今韓國Yoon等醫師已經報告達成7成以上的成功懷孕率，因操作器械及操作者技術的進步，術後懷孕率已有顯著進步。

1名43歲女性，已結紮，因結紮之後想再次懷孕，至奇美醫學中心生殖醫學科門診求診，初步檢查無其他異常，評估其需求及所有可能性，說明優缺點之後，安排腹腔鏡輸卵管重建手術，術中確定2側輸卵管除了先前結紮處其餘外觀正常，比照韓國Yoon醫師做法將結紮處移除之後，以極細的縫線將兩端吻合，手術時間約2小時，術後吻合面平順輸卵管通暢，出血量極少，為極成功的案例。

奇美醫學中心婦產部主治醫師何坤達表示，年紀越輕及健康輸卵管長度越長則其成功率越高，足夠技術及技巧下，使用腹腔鏡重建輸卵管可達到微創手術恢復速度快、出血少、組織傷害少及不易沾黏的好處，對於想多次懷孕的女性來說，跟試管嬰兒比較起來，輸卵管接合後可自然多次懷孕，其整體花費較試管嬰兒節省不少。

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(中時電子報)