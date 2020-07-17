振興三倍勸真偽引發店家擔憂，桃園市議員詹江村今表示接到不少陳情，因梅花浮水印難以辨識，很多店家拒絕消費。甚至近日網路也稱「假的振興券出現了喔，收取時要小心，有梅花的才是真的振興券」。經濟部說明，梅花浮水印並不一定在同一個位置，跑來跑去很正常，過去就有教大家「6招防偽小撇步」，可以搭配摸一摸、轉一轉辨識，店家不用擔心。

經濟部官員表示，三倍券當初是一大片梅花浮水印下去套，所以200元及500元浮水印均為不固定位置，需迎光透視方可見。每一張振興三倍券梅花圖案位置均不相同，民眾觀看時，可能看到完整，也可能看到不完整圖案，因此建議配合其它的辨識特徵。

經濟部教導，可以摸一摸： 凹版印紋浮凸符碼，主要印紋及視障浮凸符碼用手觸摸，可感覺墨紋凸出紙面，另外就是轉一轉： 有變色墨隱藏字，輕轉振興三倍券其左上角面額數字，呈現金色與綠色之變化等防僞特徵辨識，所以只有部分梅花，並不會影響其使用及後續兌付。

振興三倍券自7月15日開放領券，今日進入第3天，到晚間7點累計已逾707萬人領取，其中第1梯次於超商、超市預訂領取者逾467萬人，占比6成6，直接至郵局領用者近240萬人。

(中時 )