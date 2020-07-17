海巡署南部分署第11岸巡隊北堤安檢所同仁16日執行勤務時，於七股潟湖搶救1隻受困於廢棄漁網的海龜。（海巡署南部分署第11岸巡隊提供／劉秀芬台南傳真）

海巡署南部分署第11岸巡隊北堤安檢所同仁16日執行勤務時，於七股潟湖搶救1隻受困於廢棄漁網的海龜。（海巡署南部分署第11岸巡隊提供／劉秀芬台南傳真）

海巡署南部分署第11岸巡隊北堤安檢所同仁16日執行勤務時，於七股潟湖搶救1隻受困於廢棄漁網的海龜。（海巡署南部分署第11岸巡隊提供／劉秀芬台南傳真）

海巡署南部分署第11岸巡隊北堤安檢所同仁16日執行勤務時，於安檢所前方約100公尺處七股潟湖發現1隻海龜受困於廢棄漁網中，立即協助海龜脫困，並交由國立海洋生物博物館帶回觀察處置。

北堤安檢所人員發現海龜後，立即協助移除該隻海龜身上纏繞之漁網，並將其帶返安檢所暫置，給予保溼措施，以溼布覆蓋保持表體溼潤，拍攝照片後通報國立海洋生物博物館李獸醫師及成大海洋生物暨鯨豚研究中心王教授。

經初步量測，海龜身長約34公分、寬24公分，李獸醫師研判該海龜品種為保育類玳瑁，無明顯外傷，經海巡人員協助後，由國立海洋生物博物館將玳瑁海龜帶回觀察後續健康狀況。

第11岸巡隊表示，近年來海龜因海洋廢棄物而受困之情事層出不窮，並呼籲國人勿隨意於海上或岸際丟棄廢棄物導致破壞海洋生態環境；海巡署除執行查緝走私、非法入出國，亦積極投入海洋生態保育工作，台南地區沿岸時有發生保育類動物受困情事，民眾若發現可直接撥打118服務專線。

(中時 )