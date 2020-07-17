立法院前天進行民進黨團提出停止監委人事案說明及詢答表決，綠委陳瑩顯示有投票，不過，國民黨團昨質疑，陳瑩當時人在電視台錄影，主張表決無效。陳瑩昨晚發出聲明表示，該投票結果是藍營製造混亂所產生的誤投結果，卻被國民黨大做文章汙衊「做票」，讓她昨天的新聞聲量大過準監察院長陳菊，哭笑不得。

陳瑩表示，前天她經黨團同意去上節目聲援綠委范雲，立法院議場表決當時，因藍委試圖偷表決卡，議場內相當混亂，卡片還一度被撒在地上，因她的座位與同黨的張宏陸委員就在前後，因此發生插錯表決卡的情況。

對於國民黨今天下午前往地檢署按鈴申告，陳瑩說，藍營對媒體傳遞訊息是「告陳瑩」，但刑事告發狀上面寫的被告是「姓名年籍不詳」，訴狀內容更出現看似為她捍衛投票權利的字眼，國民黨今天坐實就是只想用媒體修理她而已，凌遲她一天下來，讓她今天的新聞聲量竟然大過陳菊，哭笑不得。

陳瑩強調，因國民黨鬧場製造場面混亂，導致發生「插錯卡」的情形，造成投票混亂的始作俑者就是國民黨，「做票」是國民黨的專長，她沒那個能耐，也承擔不起。

(中時 )