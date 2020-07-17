高超音速武器是中美俄的軍備競賽其中一個領域，美國總統川普多次聲稱美軍正研製一款「超強飛彈」，更宣稱它的飛行速度是音速17倍。美國國防官員16日首次披露細節，指這款飛彈今年3月成功試射。

美國國防官員表示，川普口中的「超強飛彈」，正是美軍今年3月19日在夏威夷試射的高超音速武器原型「通用高超音速滑翔體」，飛行速度與他提及的數據吻合。官員形容，川普對這款武器感到興趣並給予支持。

香港東網引述該名官員的話說，過去40至50年，美國的高超音速技術領先全球，但沒有用在作戰用途方面。惟後來中俄決定研發高超音速武器，為免可能形成不對稱的作戰能力，美方最近才改變立場，把有關技術應用在武器上，以維持軍事優勢。

中俄的高超音速武器已裝備部隊，美軍最快2023年配備同類武器。CNN報導美軍的高超音速武器分為兩款，均不能搭載核彈頭，一款是在傳統彈道飛彈的基礎上研發，另一款是巡弋飛彈；後者今年稍後展開測試。

(中時 )