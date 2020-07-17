民眾向本報反映，國道六號國姓一號隧道往埔里方向，其逢假日皆會發生追撞，據了解，5月至今逾發生約10起隧道追撞事故，占國六事故約13％，疑因隧道入口處燈光昏暗，造成駕駛眼睛適應不良，與前車未保持適當距離，反應不及追撞前車。

假期來臨，國道六號是往日月潭、清境農場、九族文化村等知名景點開車必經之路，假日車流量大，據當地民眾說，隧道內昏暗，經常發生追撞，有時開車行經都會怕，擔心被撞。

國道警察局第七警察隊小隊長曾勇輝指出，國六國姓一號隧道往埔里方向，隧道入口300公尺內，每逢假日皆會發生追撞事故，五月起假日在隧道內就發生10起追撞，國六5月至今總計78起交通事故，隧道追撞占約13％，每當假日皆會發生平均1到2起車禍，疑因隧道入口處燈光昏暗，造成駕駛眼睛尚未適應，與前車未保持適當距離，反應不及追撞前車。

針對國姓一號隧道追撞事故頻繁，高公局中部養護工程分局科長吳淵展回應，隧道口皆設有自動感光系統，會依據明亮自動調整隧道亮度，所以並非燈光昏暗造成追撞，從公警局資料顯示，多是未保持安全距離而造成事故發生，許多駕駛人行經隧道時會放慢速度，當後車進入隧道與前車產生速度差，就容易撞上。

吳淵展也表示，疫情解封後，出遊量增加，五月份國6事故就有37件，較前幾個月事故量增加11％，假期來臨，南投是旅遊勝地，呼籲民眾開車切記與前車保持距離，避免事故發生。

(中時 )