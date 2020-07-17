為了幫助因新冠肺炎疫情受衝擊的公司行號或勞工，各國都推出紓困方案，但爭議也多，例如相對之下沒那麼需要幫助的大企業，有時與小公司爭搶補助，反而失去紓困的美意。

美國司法部16日更公布一個超扯個案，40歲加州男子馬尼爾（Andrew Marnell），靠著動過手腳的申請書，爽領至少8百萬美元（約台幣2.4億）紓困金，拿去買股票逛賭場，已經遭到當局逮捕。

司法部在新聞稿中指出，馬尼爾遞交偽造的多家公司貸款申請，以獲取政府的「薪資保護計畫」（Paycheck Protection Program，PPP）資金。這項緊急融資方案，主要紓困對象為中小企業，讓他們在疫情中能有錢支付員工薪資，免於裁員。

據洛杉磯檢方，馬尼爾在賭城拉斯維加斯的百樂宮飯店等賭場，豪擲幾十萬美元開賭；另外，他據傳還拿這筆非法所得，去投資高風險股票。

馬尼爾若遭定罪（銀行欺詐），可能會面臨最高30年刑期。

(中時 )