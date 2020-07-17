吃餡餅竟然吃到人肉！居住在巴西聖保羅的一家人，日前透過外送平台點餐，餐點送達後，一名14歲的少年開心吃著包肉的餡餅，咬一咬覺得口感不對勁，吐出來一看，竟是「完整的人類手指」，恐怖經歷讓少年至今還會做惡夢。

少年維克托（Victor Santos）日前與家人一起叫了外送，正在享用食物時，卻在肉餡餅裡吃到一根大約2公分的手指，不僅外型相當完整，還有一片指甲，經過烹煮後呈現慘白色，不小心咬到人類手指的少年，當場嚇壞差點嘔吐，全家人也不敢再繼續吃其他餐點。

警方接獲報案後，前往餐廳調查，根據該餐廳的負責人愛德華多（Eduardo do Carmo Santos）表示，店裡一名55歲廚師席爾瓦（Jesus de Souza Silva），日前在店裡使用切肉機，正要切辣香腸時，卻意外切到自己的手指頭，當時席爾瓦緊急送醫，但到處都找不到手指頭。

根據外媒報導，發生意外時餐廳一度暫停營業，沒有找到斷指的情況下，擅自恢復營業，結果開門第一天就發生顧客吃到手指事件。維克托的爸媽則表示，兒子再也不敢吃餡餅，甚至到現在還會做惡夢，留下無法抹滅的陰影。

(中時電子報)