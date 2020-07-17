多國新冠病例確診激增，加深全球燃料需求的不確定性，加上產油聯盟OPEC+有意放緩減產速度，國際油價17日走跌。倫敦布蘭特期油跌26美分，來到每桶43.11美元；紐約西德州中級原油跌23美分，來到每桶40.52美元。分析師預期油價會在40-45美元區間震盪，主要因美國供油回溫及封鎖重啟恐影響燃料需求。

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