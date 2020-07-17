【即時新聞】安心亞出席《來追我男友吧》宣傳活動。(粘耿豪攝)

安心亞將在31日推出新專輯《愛得起》，17日舉辦預購記者會，唱跳首波主打歌〈來追我男友吧〉。她已單身5年，感嘆每當生病獨自去看醫生時，覺得特別寂寞，不過身邊好友、長輩都會幫忙介紹對象，她苦笑：「我喜歡是自己遇到，比較浪漫。」

她盼與另一半相處相處舒適、聊天頻率相同，「他的心臟要夠大顆，因為會被放大檢視、輿論，對我的喜歡要夠足以抵擋這些」，她近來時常與好友一起去海邊出遊，增加交友機會。

安心亞自認生活圈小，較少認識新朋友，也沒用交友軟體，只有以前曾迷上玩線上遊戲，自曝在遊戲中與網友結婚，「我們有變成網公、網婆，我很專情，只結過1次」，她笑說：「我玩遊戲很嗆，很多人會打我，他看到我被攻擊，就會出來救我，對我超好。」但從沒與該網友見面。

在記者會上，她親自示範「桃花妝」，代表狠斬爛桃花，更分享小時候鼻子上有顆痣，自封「桃花痣」，在國中時，想要把痣點掉，但沒足夠的錢，竟異想天開用美工刀把痣割掉，「我第一次真的割掉，沒流血，可是後來再長出來，我再割掉就流血變成疤，長大後再用雷射。」她事後也發現，當把痣雷射掉後，身邊桃花真的變少，無奈說：「如果再長出來，我絕對不會點掉。」

安心亞將推出新專輯，舉辦預購記者會。（粘耿豪攝）

(中時 )